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Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! 20 yavru köpeği çuvallara koyup dereye attılar

'de korkunç olay! 20 yavru köpeği çuvallara koyup dereye attılar

'nin ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuvallara konulup dereye atılan 20 köpek yavrusu öldü. Dibe batması için çuvallara taş konulduğu belirlenirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'de korkunç olay! 20 yavru köpeği çuvallara koyup dereye attılar
DHA

24.06.2021, 17:18

Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde salı günü serinlemek için Bakırlı Deresi'ne giren 3 çocuk, suda iki çuval fark etti. Çocuklar, karaya çıkarıp iplerini çözdükleri çuvallardaki 20 köpek yavrusunun öldüğünü gördü. Çuvallara, ağırlık yapıp suya batması için taş konulduğu görüldü. Çocuklar, haber verdikleri aileleriyle birlikte köpekleri gömdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, mahallelinin ifadelerine başvurup, köpekleri suya atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

'BU VİCDANSIZLIK'
Yuvaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gündoğdu, olaydan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "Bunu yapan insanlıktan çıkmıştır, bu vicdansızlıktır, 20 köpek yavrusundan ne istediniz? Keşke, canice öldürmek yerine araziye bıraksalardı. Şimdi jandarma bu vicdansızı aramaya başladı. Biz de bunu yapanın bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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