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Haberler Denizli Motosikletli genç arabaya arkadan çarptı: 2 yaralı

Motosikletli genç arabaya arkadan çarptı: 2 yaralı

Motosikletli genç arabaya arkadan çarptı: 2 yaralı

24.6.2021

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde E.E.Ş. motosikletiyle aynı yönde seyir halinde olan sürücü N.E'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasındaki yolcu bölümünde oturan A.S, otomobilin tavanına çarparak yola düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı E.E.Ş. ve arkadaşı A.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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