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Haberler Denizli Vicdansızlar! Yavru köpeği çuvalda ölüme terk ettiler

Vicdansızlar! Yavru köpeği çuvalda ölüme terk ettiler

Vicdansızlar! Yavru köpeği çuvalda ölüme terk ettiler

24.6.2021

Denizli'nin Çal Belediyesi'nde görevli Emine Yılmaz ve Derya Kızıltaş, mesai bitimi evlerine giderken yol kenarında bir kömür çuvalının hareket ettiğini fark etti. Ağzı sıkı sıkı bağlanan çuvalı açan personeller, içinde yavru köpek olduğunu gördü.

Yılmaz ve Kızıltaş, hayatını kurtardıkları yavru köpeği besleyerek iyice kendine gelmesini bekledi. Karnı doyan sevimli köpek, hayatını kurtaran iki kadın personelin yanına giderek adeta teşekkür etti.

Bu sevimlilik karşısında duygulanan Derya Kızıltaş, yavru köpeği sahiplendi ve evine götürdü. Köpeği kömür çuvalının içerisine koyarak ölüme terk eden kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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