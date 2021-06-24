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Haberler Denizli Yunus ve narkotik timlerinden adrenalin dolu gösteri

ve narkotik timlerinden adrenalin dolu gösteri

bağlı motosikletli polis timleri, aldıkları eğitimin ardından adrenalin dolu gösteri düzenledi.

Yunus ve narkotik timlerinden adrenalin dolu gösteri
İHA

24.06.2021, 18:18

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, bir süredir aldıkları Temel Eğitim Kursunun ardından bir gösteri düzenledi. Önleyici güvenlik hizmetlerinde etkinliğin arttırılması ve meydana gelen olaylara kısa sürede müdahale edilebilmesi amacıyla verilen eğitimlerin ardından heyecan dolu tören düzenlendi.

Yunus ve Narkotik timleri motosikletleri ile birlikte kursta aldıkları eğitimler sonucu birçok hareket ile gösteri yaptı. Gösteri sırasında ekiplerin Türk bayraklarını açarak seyir etmesi alkış topladı. Tören başarılı olan kursiyerlere sertifika verilmesiyle son buldu.

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