Alev topuna dönen kamyon bomba gibi patladı

Olay, saat 19.30 sıralarında Çameli- Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cevizli - Araplar rampasında yokuş aşağı seyir halinde olan hafriyat kamyonunun motor kısmı, aniden alev aldı.

Sürücü kamyonu durdurup araçtan indikten saniyeler sonra alevler kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen kamyonda ardı ardına meydana gelen patlamalar korku ve paniğe neden oldu.





Durumun bildirilmesi üzerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çameli Orman İşletme itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan Çameli- Fethiye karayolu ise söndürme çalışmasının ardından açıldı.