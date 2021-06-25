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Haberler Denizli Birlikte hırsızlık yaptığı oğlu tutuklanan anne “Yavrum” diye feryat etti

Birlikte yaptığı oğlu tutuklanan anne “Yavrum” diye feryat etti

Bölgesi’nde '' olarak bilinen ve birçok olayına karışan 5 kişilik suç şebekesinin 2 üyesi tutuklandı. Birlikte hırsızlık yaptığı oğlu tutuklanan anne, “Yavrum, yavrum” diye feryat etti.

Birlikte hırsızlık yaptığı oğlu tutuklanan anne “Yavrum” diye feryat etti
İHA

25.06.2021, 10:23

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 8-14 Haziran 2021 tarihlerinde Buldan ve Güney ilçelerinde toplam 12 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde Buldan ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde yapılan detaylı araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Süleyman P. (44), eşi Zekiye P. (41), çiftin oğulları E.P. (17), çocuğun dayısı Teksin U. (44) ve suç ortakları Ali K. (42) Manisa'daki adreslerinde yakalandı.



SUÇ İŞLEMESİNE GÖZ YUMDU, ARKASINDAN FERYAT ETTİ
Ege bölgesindeki Uşak, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Çanakkale, Kütahya ve Denizli illerinde çok sayıda benzer suça karıştıkları tespit edilen ve kendilerini 'Pire ailesi' olarak adlandıran şebekenin üyeleri Denizli'ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17 yaşındaki ailenin çocuğu E.P. ve dayı Teksin U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer şüphelileri baba, anne ve suç ortakları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suç işlemesine göz yumduğu oğlu tutuklanan anne Zekiye P., Buldan Adliyesi çıkışında "Yavrum, yavrum" diyerek feryat etti.

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