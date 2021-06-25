  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Küçükbaş hayvan hırsızı ‘Pire’ çetesi çökertildi

Küçükbaş hayvan hırsızı ‘Pire’ çetesi çökertildi

Küçükbaş hayvan hırsızı ‘Pire’ çetesi çökertildi

25.6.2021

DENİZLİ ve çevre illerde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan aynı aileden oluşan 5 kişilik hırsızlık çetesini JASAT çökertti. Pire çetesi olarak bilinen zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Anne Zekiye P.'nin 8, baba Süleyman P.'nin 7, Teksin U.'nun 16 hırsızlık kaydı, Ali K'nın 13 suç kaydı olduğu ve başta Denizli olmak üzere Manisa, İzmir, Uşak, Çanakkale ve Kütahya'da birçok ilde hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küçükbaş hayvan hırsızı ‘Pire’ çetesi çökertildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.