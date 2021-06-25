Küçükbaş hayvan hırsızı ‘Pire’ çetesi çökertildi

DENİZLİ ve çevre illerde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan aynı aileden oluşan 5 kişilik hırsızlık çetesini JASAT çökertti. Pire çetesi olarak bilinen zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Anne Zekiye P.'nin 8, baba Süleyman P.'nin 7, Teksin U.'nun 16 hırsızlık kaydı, Ali K'nın 13 suç kaydı olduğu ve başta Denizli olmak üzere Manisa, İzmir, Uşak, Çanakkale ve Kütahya'da birçok ilde hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP