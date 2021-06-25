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Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Polis her yerde onu arıyor

'nin ilçesinde, Rabia S.A. (26), tartıştığı eski eşi Tarkan S. (28) tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Genç kadın tedaviye alınırken, Tarkan S. ise kayıplara karıştı.

Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Polis her yerde onu arıyor
DHA

25.06.2021, 09:28

Tarkan S. ile yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Rabia S.A. arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarkan S., tartışmanın büyümesi üzerine Rabia S.A.'yı bacağından ve kalçasından bıçaklayıp kaçtı.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Rabia S.A., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Tarkan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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