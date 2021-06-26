Barışmak istediği eski eşini sokakta bıçakladı

DENİZLİ Merkezefendi Mahallesi'nde yaşayan Tarkan S, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Rabia S.A. ile tekrar barışmak istediğini söyleyerek konuşmak istedi. Genç kadının reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tarkan S. tartışmanın büyümesi üzerine Rabia S.A'yı defalarca bıçaklayıp kaçtı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Rabia S.A'yı Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, Tarkan S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

SEBAHATTİN ALP