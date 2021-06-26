Engelli yaşlı kadından 58 saattir haber alınamıyor

Olay, Tavas ilçesi Kozlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 yaşındaki Cennet Hıraözlü yüzde 60 işitme ve görme engelli ve 23 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Hıraözlü için başlatılan arama çalışması 58 saate ulaşıldı.

Arama çalışmalarında Jandarma, Denizli AFAD ve destek üzerine İzmir AFAD ile gönüllü ekipler de katılım sağladı. Termal insansız hava aracı ile de çalışmalar gerçekleştirilirken yaklaşık 58 saattir süren arama çalışmalarında hiçbir ize rastlanmadığı öğrenildi.



Öte yandan, arama çalışmalarına gece saatleri dolayısıyla ara verildi.