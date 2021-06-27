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Haberler Denizli Son dakika: Denizli'de orman yangını çıktı

Son dakika: 'de orman yangını çıktı

Son dakika haberi...'nin ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika: Denizli'de orman yangını çıktı
DHA

27.06.2021, 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021, 16:02

Göveçlik Mahallesi yakınlarında bulunan genç ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 600 metre mesafedeki yangında, dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine doğru değil, ters istikamette ilerlediği belirtilirken, söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor. Mahalle halkının endişeyle izlediği söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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