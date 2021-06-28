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Haberler Denizli Denizli’de 300 bin TL değerindeki tekstil malzemeleri ele geçirildi

’de 300 bin TL değerindeki tekstil malzemeleri ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 53 bin 257 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 143 kişi yakalanırken, 634 farklı asayiş olayında ise 491 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de 300 bin TL değerindeki tekstil malzemeleri ele geçirildi
İHA

28.06.2021, 18:08

Denizli'de polis ekipleri tarafından 21 ile 27 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 53 bin 257 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 143 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 124 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 77'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yapılan çalışmalarda, 10 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 38 adet mermi, 1 adet kesici alet, 2 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet cep telefonu, 2 adet telefon sim kartı, iş yerinden çalınan 504 adet plaj havlusu, 200 adet renkli çarşaf, 130 adet pike takımı, 14 çuval içerisinde havlu takımı ve 9 çuval içerisinde çarşaf takımı olmak üzere toplam 300 bin TL değerinde ki tekstil malzemeleri ele geçirildi.



Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 634 farklı asayiş olayında ise 491 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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