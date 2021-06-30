Denizli'de FETÖ'cülere operasyon: 10 firari yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

Operasyonda örgütün sözde mütevelli ve özel eğitim yapılanması içinde bulundukları tespit edilen, haklarında "örgüt üyeliği" suçlamasıyla çeşitli yıllarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 10 hükümlü yakalanarak cezaevine sevk edildi.