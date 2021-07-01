  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu

Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu

Son dakika... ’nin ilçesinde dur ihtarına uymayarak 5 kilometre boyunca polislerden kaçan sürücü, çıkmaz bir sokağa girince yakayı ele verdi.

Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu

01.07.2021, 09:44

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesinde rutin devriye görevini yerine getiren motorize Yunus ekipleri, uygulamasında dur ihtarına uymayan 20 AAH 073 plakalı otomobili takibe aldı.

Sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü A.K., 5 kilometre süren kovalamaca sonucunda çıkmaz bir sokağa girince yakalanmakta kurtulamadı. Araçta yapılan arama sonucu 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.



Trafik ekiplerinin alkol kontrolünde 175 promil alkol olduğu tespit edilen sürücü A.K., gözaltına alınarak Çınar Polis Merkezine götürüldü. Sürücüye alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 3 bin TL para cezası kesilirken, ayrıca hakkında ruhsatsız silah taşımaktan adli soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alkollü sürücünün kaçışı çıkmaz sokakta son buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.