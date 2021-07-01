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Doğalgaz borusunu deldi, hiçbir şey olmamış gibi aracına binip gitmek istedi

’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kapalı işyerine daldı. Binaya ait doğalgaz hattının koptuğunu gören vatandaşlar kaçarak uzaklaşmaya çalışırken sürücünün araca binerek gitmeye çalıştığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Doğalgaz borusunu deldi, hiçbir şey olmamış gibi aracına binip gitmek istedi
İHA

01.07.2021, 16:44

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 20 DS 426 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Önce binaya ait doğalgaz borusunu koptu, ardından ise kapalı olan işyerine daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve doğalgaz onarım ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığını belirledi. Doğalgaz hattının zarar görmesinden dolayı mahallede yaşanan panik dikkatlerden kaçmadı.


Mahalleli kaçmaya çalışırken o araca binmeye çalıştı

Bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda kimliği tespit edilemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Duvara çarpmamak için manevra yapan sürücü süratinde etkisiyle önce bir binaya ait doğalgaz hattına daha sonra ise kapalı olan işyerine çarptı.

O sırada yol kenarında bekleyen bir vatandaş ise ölümden adeta kıl payı kurtulması dikkatlerden kaçmadı. Kazanın ardından araçtan inen sürücü önce ayakkabılarını giydi. Daha sonra ise kazanın etkisiyle açılan kaputu kapatmaya çalışıyor. Doğalgaz hattının zarar gördüğünü gören vatandaşlar kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı anlarda ise sürücü kullanılamaz hale gelen araca binerek kaçmaya çalıştı. Alkollü olduğu değerlendirilen sürücüyü arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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