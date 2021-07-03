Anız yangınında işçiler zehirlendi

DENIZLI'DE sanayi bölgesindeki arazide çıkan anız yangını kısa sürede fabrikalara dayandı. Yangının ekmek teknelerine ulaşmaması için tüplerle alevlere müdahale eden işçiler, dumandan etkilendi. Saat 16.00'da Merkezefendi ilçesi Bazburun mahallesindeki arazilerde çıkan ve rüzgarla geniş bir alana yayılan yangın, sanayi sitesindeki fabrikalara ulaştı. İşyerlerini koruyan işçiler dumandan kısa süreli zarar gördü. Manisa'nın Soma ve Demirci ilçelerindeki orman yangınlarında ise 60 dönüm ekili alan yangından etkilendi.

SEBAHATTİN ALP / CÜNEYT HASÇELİK