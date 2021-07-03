DENIZLI Çameli'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı, yola savrulan genç motosikletli ağır yaralandı. Kaza, İşletme Müdürlüğü önünde meydana geldi. 18 yaşındaki Mehmet Çelen'in kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen 20 VB 857 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Çelen ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelen'in Çameli MTAL 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
SEBAHATTİN ALP
Denizli’de liseli genç kazada ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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