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Haberler Denizli Denizli Çal’da bamya hasadı şenliği

’da bamya hasadı şenliği

Denizli Çal’da bamya hasadı şenliği

4.7.2021

DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde bin ailenin gelir kapısı olan bamyanın hasadı şenlik havasında sürüyor. Meşhur Hançalar bamyası olarak bilinen ürünün hasadı için çiftçiler sabahın erken saatlerinde tarlaya akın ettiler. Bamyanın yaşının kilogramı 40 liradan kurusu ise 150-200 liradan satılıyor.
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