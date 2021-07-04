Denizli'nin tescilli Kale Biberi'nde hasat başladı

Geçen yıl 1250 dekar alanda yaklaşık 7 bin ton biber yetiştiren üreticiler, bu yıl rekoltede yüzde 25 artış bekliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, AA muhabirine, Kale Biberi'ni tanıtmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

İlçede kayıtlı 200 civarında üreticinin bulunduğunu anlatan Işık, "Dekarda verimi 4 ton civarındadır. Haftada bir bahçeleri kontrol ederek hastalık ve zararlar hakkında, gübreleme konusunda çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz." dedi.

Kale Ziraat Odası Başkanı Halil Saygın ise ilçenin en önemli gelir kaynaklarından birinin biber olduğuna dikkati çekerek, "Üç damarlı, saman sarısı, bol C vitaminine sahip, yağ oranı yüksek kaliteli, yuvarlak kalın etli olması nedeniyle tüketicinin biber tercihinde ilk sıraları alıyor. İlçemizdeki biber Alanyurt, Demirciler, Gökçeören, Habibler ve Özlüce mahallelerinde yetişiyor." diye konuştu.