Kuryenin çarptığı genç kız ölümden döndü

DENİZLİ'DE motosikletli kurye, yolun karşısına geçen kıza çarptı. Kafasını asfalta vurarak kanlar içinde kalan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Kaza, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yaşandı. Karşıya geçmeye çalışan Döndü Y'ye, seyir halindeki Sezer B'nin kullandığı 20 ABU 779 plakalı motosiklet çarptı. Kanlar içinde kalan genç kıza yardım eden vatandaşlar, 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Döndü'yü Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

■ İHSAN KARATAŞ