Merkezefendi’de 310 çocuk sünnet olacak

MERKEZEFENDİ Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla başlatılan sünnet etkinliğine 310 Merkezefendili çocuk kayıt yaptırdı. Bu kapsamda modern cerrahi yöntemlerle çocuklar sünnet edilecek. Belediye hayata geçirdiği sosyal projelerine bir yenisini daha ekledi. Sünnet çocuklarının sünnet elbiseleri de belediye tarafından kendilerine hediye edilecek. Özel hastanelerde belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilen sünnet işlemleri Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacak. 11 Ağustos günü Kültür Merkezi'nde sünnet şöleni düzenlenecek.

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