Satılmaya hazır 170 litre sahte içki ele geçti

DENİZLİ Çivril'de alkol nedenli ölümlerin artması üzerine bir restoranda yapılan operasyonda 170 litre sahte içki ele geçirildi. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir işletmenin kaçak içki sattığına dair bilgi almasıyla başlatılan operasyonda, Gökgöl mahallesinde bulunan A.K. isimli kişinin restoranına baskın düzenlendi. Ekiplerin yaptığı aramada bidonlarda ve şişelenmiş şekilde bandrolsüz sahte olduğu tespit edilen 170 litreye yakın içki bulundu. A.K. gözaltına alınırken kaçak içkiler imha edildi.

■ İHSAN KARATAŞ