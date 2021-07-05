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Haberler Denizli Denizli’de binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı

’de binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı

’de tütün ürünü kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Binlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli’de binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı
İHA

05.07.2021, 16:41

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün ürünü kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yanı sıra bin 12 bin 400 makaron, 11 bin 500 dolma sigara ele geçirildi.

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