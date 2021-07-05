Denizli’de binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün ürünü kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yanı sıra bin 12 bin 400 makaron, 11 bin 500 dolma sigara ele geçirildi.

İzmir'de kaçak tütün operasyonu!