Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün ürünü kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yanı sıra bin 12 bin 400 makaron, 11 bin 500 dolma sigara ele geçirildi.İzmir'de kaçak tütün operasyonu!
Denizli’de binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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