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'de sahte paraya 4 tutuklama

'de sahte 50 liralık banknotlarla alışveriş yaptıkları belirlenen 10 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Evlerinde 164 adet 50 TL'lik sahte banknot ele geçirilen şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Denizli'de sahte paraya 4 tutuklama
DHA

05.07.2021, 17:56 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021, 17:56

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda,

164 adet sahte 50 TL'lik sahte banknot, 1 ruhsatsız tüfek ve bir miktar satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin çeşitli iş yerlerinden sahte banknotlarla alışveriş yaptıkları belirlendi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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