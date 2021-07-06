  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Seyir halindeyken alev topuna döndü! Sürücü son anda kurtuldu

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Sürücü son anda kurtuldu

Son dakika... 'nın ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, aracın tamamını saran yangında sürücü son anda kurtuldu.

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Sürücü son anda kurtuldu
İHA

06.07.2021, 12:05

Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu Koru Mahallesi sınırlarında seyreden 48 ADZ 394 plakalı aracın motor bölümünde yangın çıktı.



Dumanların yükseldiğini fark eder etmez aracını sağa çekerek durduran sürücü durumu 112'ye bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin olay yerine gelerek müdahale bulunduğu araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Sürücü son anda kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.