Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum karayolu Koru Mahallesi sınırlarında seyreden 48 ADZ 394 plakalı aracın motor bölümünde yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eder etmez aracını sağa çekerek durduran sürücü durumu 112'ye bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin olay yerine gelerek müdahale bulunduğu araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Seyir halindeyken alev topuna döndü! Sürücü son anda kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.