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Denizli’de 4 mahallede su kesintisi!

Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 8 Temmuz'da 4 mahallede su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Denizli’de 4 mahallede su kesintisi!
İHA

07.07.2021, 16:39

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada "8 Temmuz 2021 Perşembe günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Muratdede, Sırakapılar, Akkonak ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir" ifadeleri yer aldı.

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