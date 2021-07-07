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Haberler Denizli Denizli’de tarihi eser kaçakçılarına baskın

’de tarihi eser kaçakçılarına baskın

Denizli’de tarihi eser kaçakçılarına baskın

7.7.2021

DENİZLİ'DE bir eve düzenlenen operasyonda 53 sikke ve tarihi eser niteliğinde 10 obje ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheli ve irtibatlı olduğu belirlenen kişinin ikametlerine operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde, Roma ve Bizans dönemine ait 53 sikke ile tarihi eser niteliğinde 10 obje bulundu. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

■ SEBAHATTİN ALP

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