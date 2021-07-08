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Denizlili talihsiz Erol

Denizlili talihsiz Erol

8.7.2021

DENİZLİ'DE yaşayan Erol Karauzun'un bir hafta içerisinde başına gelenler pes dedirtti. Bir hafta önce sabah saatlerinde süt sağmak için ahıra giren Erol Karauzun (47) huysuzlanan ineğin tepmesiyle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç adamın ses tellerinin zarar gördüğü belirlendi.

23 İNEĞİ TELEF OLDU
Hastanede iki gün tedavi gören Karauzun'un eve dönmesinden kısa süre sonra ahırında çıkan yangında 23 ineği telef oldu, tonlarca saman küle döndü. Yangına müdahale etmek isteyen Karauzun da yaralandı. Talihsiz adam, tedavi altına alınırken kolunda his kaybının oluştuğu görüldü.

EVİNE GİDEMEDİ
Talihsiz adam, tedavisinin tamamlanmasının ardından evinin bulunduğu Kale ilçesine doğru yola çıktı. Karauzun'un içinde bulunduğu araç, şarampole yuvarlandı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karauzun, yeniden hastaneye kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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