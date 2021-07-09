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Haberler Denizli Bahçe duvarına çarpan sürücü kayıplara karıştı

Bahçe duvarına çarpan sürücü kayıplara karıştı

Bahçe duvarına çarpan sürücü kayıplara karıştı

9.7.2021

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkıldı, ön tarafı hurdaya dönen 20 AAU 809 plakalı otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü. Polis, aracın sürücüsü ve yanındakileri tespit etmek için çalışma başlattı.

■ SEBAHATTİN ALP

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