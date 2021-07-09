Bahçe duvarına çarpan sürücü kayıplara karıştı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkıldı, ön tarafı hurdaya dönen 20 AAU 809 plakalı otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü. Polis, aracın sürücüsü ve yanındakileri tespit etmek için çalışma başlattı.
■ SEBAHATTİN ALP
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