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Haberler Denizli Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1’i ağır 4 yaralı

Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1’i ağır 4 yaralı

’nin ilçesinde sürücü hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce orta refüje çarptı, ardından yoldan çıkarak şarampole düşüp takla atan araçta 5 kişi yaralandı.

Refüje çarpan otomobil takla atıp şarampole düştü; 1’i ağır 4 yaralı
İHA

09.07.2021, 15:45

Kaza, Çivril ilçesi İğdir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak istikametinden Çivril istikametine seyir halinde olan sürücü Özkan A.'nın kullandığı 64 LZ 396 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araçla önce orta refüje çarptı, ardından yoldan çıkarak şarampole düşüp takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiyeye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Özkan A.'yı ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Olay yerinde bulunan diğer 4 yaralı ise ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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