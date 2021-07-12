Denizli'de korkunç son! Saman paketleyen makineye elini kaptıran çiftçi...

Gölcük Mahallesindeki bir tarlada traktöre bağladığı makinasıyla saman paketleyen Ömer Çağ'dan (50) haber alamayan ailesi, telefonla ulaşamayınca tarlayı kontrole gitti.
Çağ'ın kolunu makinaya kaptırdığını ve hareketsiz yattığını gören ailesi, ambulans ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekibi, Çağ'ın kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.Didim'de denizde boğulan kadının kimliği belli oldu
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