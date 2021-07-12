Haberler Denizli Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiye para cezası kesildi

Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiye para cezası kesildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 1032 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

İHA 12.07.2021, 18:51 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021, 18:51