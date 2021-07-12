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Haberler Denizli Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiye para cezası kesildi

Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiye para cezası kesildi

ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 1032 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiye para cezası kesildi
İHA

12.07.2021, 18:51 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021, 18:51

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 5 ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 1032 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 1 apartta 2 kadının eskortluk yaptığı tespit edilerek fuhuş yapan 4 kişiye 5 bin 160 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 12 ayrı adreste bulunan 250 apart dairesi kontrol edilerek 746 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. 4 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 39 bin 328 TL idari para cezası uygulandı.
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