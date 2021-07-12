Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 5 ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 1032 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 1 apartta 2 kadının eskortluk yaptığı tespit edilerek fuhuş yapan 4 kişiye 5 bin 160 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 12 ayrı adreste bulunan 250 apart dairesi kontrol edilerek 746 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. 4 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 39 bin 328 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, geçici konutlara yönelik yapılan denetimlerde 12 ayrı adreste bulunan 250 apart dairesi kontrol edilerek 746 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi. 4 ayrı apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kullanmamasından dolayı 39 bin 328 TL idari para cezası uygulandı.
Fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiye para cezası kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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