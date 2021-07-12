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Haberler Denizli Otobüsteki yolcunun valizinden emdirilmiş halde uyuşturucu çıktı

Otobüsteki yolcunun valizinden emdirilmiş halde çıktı

’de 2 ayrı otobüsle getiren 3 şüpheliyi takibe alan ekipler, otobüsten indiği sırada operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik arama köpeğinin tepki vermesi sonucu valizde havluya emdirilmiş sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüphelinin üzerinden beze emdirilmiş madde yakalandı.

Otobüsteki yolcunun valizinden emdirilmiş halde uyuşturucu çıktı
İHA

12.07.2021, 18:29

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceğine dair istihbarat aldı. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla harekete geçen ekipler, şüphelilerin geldikleri iki ayrı otobüsü takibe alarak, otogarda operasyon düzenledi.

Otogarda düzenlenen iki ayrı operasyonda 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 3 şüpheli yakalandı. Yabancı uyruklu şüphelinin valizine narkotik madde arama köpeği İSKO'nun tepki vermesi sonucu yapılan aramada 1 adet havluya emdirilmiş vaziyette 477 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Diğer yakalanan 2 şüphelinin üzerinde yapılan arama sonucu 2 bin 800 kullanımlık beze emdirilmiş vaziyette sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.



İfade işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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