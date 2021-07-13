  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor

muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor

Büyükşehir Belediyesinin modern bir hale getirdiği , muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor. Temiz ve serin havası ile sıcaktan bunalanların adresi olan 1350 metre rakımdaki yayla, çadır alanları ve günübirlik tesisleriyle kamp tutkunları başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet veriyor.

Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor
AA

13.07.2021, 12:32

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde bulunan Kefe Yaylası, temiz ve serin havası ile Ege'de sıcaktan bunalanların ilk adreslerinden biri oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 1350 metre rakımlı Kefe Yaylası, yenileme çalışmasının ardından kamp ve karavan turizminin hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yayla turizmi alanında yatırımlara devam ettiklerini, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın ardından Kefe Yaylası'nda da turizm imkanlarını artırdıklarını bildirdi.

Özellikle sıcaklardan bunalan vatandaşları yaylalara davet ettiğini belirten Zolan, "Vatandaşlarımızı her türlü imkanımızla yaylalarımızda ağırlıyoruz. Çalışmalarımızın ardından Kefe Yaylası gerek rahatlık gerekse güvenlik açısından tercih edilen bir nokta haline geldi. Yaylamızda çadır kiralamadan restorana, marketten kıraathaneye tüm imkanlar mevcut." ifadesini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kefe Yaylası muhteşem doğası ile misafirlerini ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.