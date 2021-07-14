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Polise çarparak kaçtı! Denizli sokaklarında terör estirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uygulama noktasında görevli polis memuruna çarparak kaçan, bir süre sonra da aracını terk eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.