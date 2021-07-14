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Haberler Denizli Polise çarparak kaçtı! Denizli sokaklarında terör estirdi

Polise çarparak kaçtı! sokaklarında terör estirdi

'nin ilçesinde uygulama noktasında görevli polis memuruna çarparak kaçan, bir süre sonra da aracını terk eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Polise çarparak kaçtı! Denizli sokaklarında terör estirdi
AA

14.07.2021, 09:25

Sümer Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan plakasız kamyonetin sürücüsü, polis memurlarından Süleyman Ç'ye çarparak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Süleyman Ç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuruna çarparak kaçan kamyonetin bulunması için bölgede çalışma yapan ekipler, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki 2296 Sokak'ta kamyoneti bırakan sürücüyü ara sokaklarda kovalamaca sonucu yakaladı.

Çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen Utku K. gözaltına alınırken, aracı trafikten men edildi.

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