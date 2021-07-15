Mehmet ölüme 13 gün direnebildi

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Mehmet Çelen (18), 1 Temmuz'da motosikleti ile seyir halindeyken hafif ticari araç ile çarpışarak ağır yaralandı. Denizli Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Çelen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 13 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Çamelili gencin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Motosiklet tutkusunun kurbanı olan Mehmet Çelen'in cenazesi, Çameli ilçesi Belevi Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

■ SEBAHATTİN ALP