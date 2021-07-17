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Haberler Denizli Aidat borçlarını paylaşan yönetici 4 yılla yargılanıyor

Aidat borçlarını paylaşan yönetici 4 yılla yargılanıyor

Aidat borçlarını paylaşan yönetici 4 yılla yargılanıyor

17.7.2021

DENİZLİ'DE profesyonel site yöneticiliği yapan Nail Çapar, dışarıdan yöneticiliğini üstlendiği bir sitede geçmişe dönük aidat borçlarını tahsil etmek için apartmanların panosuna borçluların ismi ve borç miktarlarına ilişkin duyuru asınca mahkemelik oldu. Bir site sakininin kişisel verilerini paylaştığı gerekçesiyle hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğu Çapar hakkında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu (KVKK) ihlalden 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında ifade veren Nail Çapar, suç kastının olmadığını, görevini yaptığını savundu. Çapar, "Türkiye'de borç bildirimi asmak gelenekseldir. Çoğu yönetici ödenmeyen aidat borçlarını panoya asar; görsün de ödesin diye. Çünkü birçok site sakini, 'borçlu olduğumu bilmiyordum' diyebiliyor. Meğerse suçmuş. Artık panoya böyle bir şey asmam" dedi.

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