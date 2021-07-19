Denizli'de FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün bulunduğu adres, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Kentte düzenlenen bir diğer operasyonda da örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla aranan 1 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.