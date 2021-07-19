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Haberler Denizli Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığınına döndü

Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığınına döndü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen vatandaşın park halindeki minibüsü bir anda alevler içerisinde kaldı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken vatandaşlar panik içerisinde izledi.

Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığınına döndü
İHA

19.07.2021, 17:01

Yangın, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Atatürk Caddesinde bulunan canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelmeye vatandaş minibüsünü park etti. Bir süre sonra dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

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