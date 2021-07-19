Yangın, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Atatürk Caddesinde bulunan canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelmeye vatandaş minibüsünü park etti. Bir süre sonra dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.
Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığınına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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