Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığınına döndü

Yangın, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Atatürk Caddesinde bulunan canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelmeye vatandaş minibüsünü park etti. Bir süre sonra dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.