Bacanak katili 2 yıl sonra yakayı ele verdi

DENİZLİ'DE 2 yıl önce bacanağı Çetin Gökdel'i (60) kızını telefonla taciz ettiği iddiasıyla pompalı tüfekle öldüren ve 19 yıl hapis cezası bulunan Hasan Demirkol (44), Aydın'ın Nazilli ilçesinde saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı. Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2432 Sokak'ta 19 Mart 2019'da yaşanan olayda, Hasan Demirkol, ev sahibi ve bacanağı olan Çetin Gökdel ile tartıştıktan sonra, pompalı tüfekle öldürüp firar etti. Demirkol'un Nazilli'de saklandığı bilgisine ulaşan ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Demirkol Emniyet'e sevk edildi.

■ SEBAHATTİN ALP