Denizli’den atlayış yapan turist Manisa’ya indi

Denizli Pamukkale'den yamaç paraşütü ile atlayan Bangladeşli Riad Khan, rüzgarın azizliğine uğradı. Yamaç paraşütüyle sürüklenen Bangladeşli Khan, 5 saatlik uçuşla Manisa Selendi'ye kadar geldi.
Selendi Karşıova Mahallesi'nde Selim Acar ve ailesinin yaşadığı evin bahçesine iniş yapan Bangladeşliyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Evlerinin bahçesine yamaç paraşütü ile inen kişiyi meraklı gözlerle izleyen Acar ailesi Riad Khan'a yardımcı oldu.
■ ADEM ÇAKIR
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