Güvenlik sektörü için Denizli'de elektrikli araç üretti

Sarayköy ilçesinde elektrikli fayton üretimi yapan ve 20 ülkeye ihraç eden Haluk Şahin, Ar-Ge ekibi ile eğlence, ulaşım ve güvenlik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çalışma başlattı. Şahin ve çalışanları, 6 aylık çalışmanın ardından 360 derece manevra imkanı sunan, hidrolik fren sistemi, yokuş iniş ve kalkış desteği bulunan, megafon ve siren sistemleriyle yerleştirilen, 3 tekerlekli, 270 kiloluk elektrikli araç üretti. 'Citysavar' adı verilen araç, fuarlarda tanıtılmaya başlandı.





Haluk Şahin, 'Citysavar'ı özellikle toplumsal olaylarda güvenlik sektöründe kullanılmak üzere tasarladıklarını belirtti. Yüzde 70 oranında yerli araç ürettiklerini dile getiren Şahin, "Aracımız, 4 saat şarjla 80 kilometre menzile ulaşabiliyor. Saatte 45 kilometre hız yapabiliyor. Aracın üzerinde mikrofon, tepe lambaları, yan selektörleri var.

Yüzde 25 eğimi kolaylıkla çıkabilmekte ve inebilmektedir. Bu araçlar şehirlerde atlı güvenliğin yerine de rahatlıkla kullanılabilir" dedi. Elektrikli araçlarının motorlu araçlara oranla daha ekonomik olduğunu kaydeden Şahin, "Aracımız, jandarma, polis, zabıta gibi unsurların yanında güvenlik şirketlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı.

Dış görüntüsü itibariyle caydırıcı bir özelliğe sahiptir. Çelik şasiye sahiptir ve darbelere karşı güvenlidir. Jandarma, polis, zabıta ve özel güvenlik ekipleri bu araçla devriye ve keşif görevlerini rahatlıkla yerine getirebilir. Aracımız motorlu araçlara göre de çok ekonomik. 'Citysavar', motorlu araçların maliyetini 10 kat aşağı çekebilir" diye konuştu.