Korkunç olay, saat 09.00 sıralarında, İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı.
Yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz'ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.
Ölüm bayramda yakaladı! Kurban keserken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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