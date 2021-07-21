Denizli'de de kurban kesimi sırasında 142 kişi yaralandı. Aldıkları bıçak darbelerinin ardından kanlar içinde hastanelerin acil servislerine koşan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan Merkezefendi ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Osman Korkmaz, evinin bahçesinde kurban keserken kalp krizi geçirdi. Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli’de 1 kişi kalbine yenik düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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