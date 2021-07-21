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Haberler Denizli Denizli’de 1 kişi kalbine yenik düştü

Denizli’de 1 kişi kalbine yenik düştü

Denizli’de 1 kişi kalbine yenik düştü

21.7.2021

Denizli'de de kurban kesimi sırasında 142 kişi yaralandı. Aldıkları bıçak darbelerinin ardından kanlar içinde hastanelerin acil servislerine koşan acemi kasaplar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan Merkezefendi ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Osman Korkmaz, evinin bahçesinde kurban keserken kalp krizi geçirdi. Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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