Elmacı Dede Suriye’deki yetimler için yola çıktı

Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan ve 'Elmacı Dede' olarak bilinen Mehmetçik sevdalısı Denizlili 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez hayırseverlerin desteğiyle topladığı bin paket bayram şekeri, elma, şeftali ve kavunu, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Çobanbey bölgesine ulaştırmak için yola çıktı. Bayram dolayısıyla Çobanbey bölgesinde hayırseverlerin desteğiyle 58 kurban keserek dağıtacaklarını da kaydeden Yılmaz, "Türkmen kardeşlerimin bayramı güler yüzle, mutluluk içinde geçirmeleri için fedakarlık yaptım" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP