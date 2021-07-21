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Uşak’ta bayram trafiği havadan denetlendi

Uşak İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara-İzmir karayolu üzerinde trafik denetlemesi yapıldı. Denetleme kapsamında yoğun olan bölgelere ekipler yönlendirilerek gerekli işlemler yapıldı.

Uşak’ta bayram trafiği havadan denetlendi
İHA

21.07.2021, 15:45

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara - İzmir Karayolu üzerinde trafik denetlemelerine devam ediyor. Çeşitli trafik kontrol noktalarında yapılan denetimlere helikopterle havadan destek de verildi. Aydın Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter, Ankara - İzmir Karayolu başta olmak üzere işlek caddelerde kontrol uçuşu gerçekleştirdi. Düzenlenen helikopterli denetlemeye Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Uşak İl Emniyet Müdürü Vekili Hakan Ülkü ile Uşak Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Büyükarıkaya katıldı.

Denetlemelerde yoğun olan bölgeler havadan tespit edilirken bu bölgelere karadan ekipler sevk edildi.

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