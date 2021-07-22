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Denizli'de annesini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Kurban Bayramının ikinci günü evinde boğazı kesilmiş halde bulunan yaşlı kadının katil zanlısı oğlu yakalandı. Annesi uyuduktan sonra önce boğmaya çalıştığını, sonra da bıçakla keserek öldürdüğünü söyleyen G.R. "Benim annem yok. Pişman değilim" dedi. Bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevne gönderildi.

Denizli'de annesini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı
AA

22.07.2021, 15:50 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021, 16:57

Tilkilik Mahallesi'nde 68 yaşındaki Şadiye R'nin evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şehir merkezinde yakalanan oğlu G.R. (36), emniyetteki işlemin ardından Buldan Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenilen zanlının, emniyetteki ifadesinde, "annesiyle sürekli tartıştıklarını, önceki gece annesi uyuduktan sonra önce onu boğmaya çalıştığını, sonra bıçakla boğazından keserek öldürdüğünü, cesedi de yatağın altına sakladığını" söylediği belirtildi.

Zanlı, adliye çıkışında "Anneni neden öldürdün?" diye soran gazetecilere, "Benim ailem yok. Benim annem yok, pişman değilim." şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan kadının cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundaki işlemin ardından yakınları tarafından alındıktan sonra Güney ilçesine götürülecek.

OLAY

Denizli'nin Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi'nde yaşayan Şadiye R, dün akşam yakınları tarafından evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, maktulün oğlu zanlı G.R'yi, Pamukkale ilçesindeki İncilipınar Parkı'nda gözaltına almıştı. Zanlının psikiyatrik tedavi gördüğü, daha önce de evini yakmaya çalıştığı belirtilmişti.

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