Anne katili

DENİZLİ'NİN Güney ilçesi Tikilik Mahallesi'nde meydana gelen vahşi cinayette bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Rüzgar (37), kredi borcu için annesi Şadiye Rüzgar'dan (68) kendisine para vermesini istedi. Anne Rüzgar'ın "Param yok oğlum" demesi üzerine öfkeden gözü dönen Gökhan Rüzgar önce annesini darp etti sonra da boğmaya çalıştı

PARALARLA EVDEN KAÇTI

CANİ evlat bununla yetinmeyip yerde baygın yatan annesinin boğazını bıçakla keserek öldürdü. Evdeki bir miktar para ile bazı ziynet eşyalarını alan Gökhan Rüzgar, annesinin kanlar içindeki cansız bedeninin üzerini yorganla örtüp evden çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi kapıdan çıkan Rüzgar, motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Akşam saatlerinde kayınvalidesi Şadiye Rüzgar'ın ziyaretine gelen gelini Nazire Rüzgar, eve girdiğinde yaşlı kadının üzeri örtülmüş cesediyle karşılaştı. Büyük bir şok yaşayan gelin, bağırarak çevresinden yardım istedi.

ÇIĞLIKLARI duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucunda, Şadiye Rüzgar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan anne katilini Pamukkale ilçesinde bir apartta kıskıvrak yakaladı.

"BENİM ANNEM YOK"

EMNİYETTEKİ sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Gökhan Rüzgar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil evlat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin "Annenizi neden öldürdünüz?" sorusuna verdiği cevap ise hayrete düşürdü. Katil evladın kendisine yöneltilen soruya "Benim annem yok" diye cevap vermesi ve rahat tavırları dikkat çekti.

BABASINI DA HASTANELİK ETMİŞ

TALİHSİZ kadının komşularının verdiği ifadede, Gökhan Rüzgar'ın daha önce de ailesine zulmettiği iddia edildi. Cani evladın 11 sene önce babası Mustafa Rüzgarı dövdüğü, bu sebepten dolayı yaşlı adamın kaburgasının kırılarak akciğerine saplandığı, uzun süre hastanede yattıktan sonra ise öldüğü kaydedildi.

Yaşadıkları evi iki kez ateşe verdiği öğrenilen Gökhan Rüzgar'ın, ananesinin canına birçok kez kast ettiği, yaşlı kadının komşuları tarafından son anda kurtarıldığı belirtildi.

SEBAHATTİN ALP