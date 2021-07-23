Pamukkale ilçesi Belenardıç Mahallesindeki ikametinden sırt çantasını alarak çıkan Sena Eriş, ilerleyen saatlere rağmen geriye dönmedi. Ailesi her yerde aramasına rağmen kızlarından haber alamadı.
Durum üzerine ailesi Jandarma'ya giderek ihbarda bulundu ve genç kızın bulunması için yardım istedi. Eriş'in evden kaçtığı ihtimali üzerine durulurken, ekipler genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
Çantasıyla evden çıkan genç kızdan haber alınamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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