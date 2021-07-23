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Haberler Denizli Ekili araziden yükselen alevler arabayı küle döndürdü

Ekili araziden yükselen alevler arabayı küle döndürdü

Denizli’nin Çivril ilçesinde ekili araziden yükselen alevler yanında bulunan araca sıçradı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında araç ve mahsuller zarar gördü.

Ekili araziden yükselen alevler arabayı küle döndürdü
İHA

23.07.2021, 23:17 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021, 23:18

Yangın, Çivril ilçesi Bayat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, ekili olan araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanlar ardından yerini alevlere bırakırken, bitişikte bulunan bir otomobilde yanmaya başladı.

Alevleri gören diğer çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yükselen alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtaki ve ekili alandaki yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangından araç kullanılamaz hale gelirken, ekili mahsullerde zarar oluştu.

Ekipler yangının çıkış sebebi hakkında çalışma başlattı.

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